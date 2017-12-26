Курс на 30. Гривня провожает год падением

После продолжительного затишья национальная валюта вновь дешевеет

Рост курса доллара на межбанке и на наличном рынке - традиционное явление в конце года. Барьер в 27 грн/$ рынок преодолел в начале декабря, с тех пор доллар неуклонно набирает высоту. Официальный курс НБУ на вторник - 27,95 грн/$. Это рекордный показатель с начала года. Во время сезонной девальвации в начале 2017 года доллар достиг отметки 27,72 грн/$.

Средний курс продажи доллара в обменниках на прошлой неделе превысил 28 грн/$. Сезонные факторы вызвали резкое ослабление курса гривни на межбанке. В пятницу межбанковский валютный рынок подбирался к 28 грн/$, но закрылся котировками 27,94/27,96 грн/$.

Зимняя традиция



Что стало причиной колебаний? Опрошенные эксперты полагают, что на курс гривни повлияла поступившая на рынок ликвидность от распределения госзаказов и девальвационные ожидания. "Одна из причин кроется в рекордных остатках на едином казначейском счету. В начале декабря на счетах Госказначейства было 54 млрд грн, и эта сумма должна существенно сократиться до конца года, - объясняет Константин Фастовец, старший аналитик по макроэкономике и облигациям Adamant Capital. - Сейчас местные власти оперативно осваивают средства, избыточная гривня попадает в банковскую систему и создает дисбалансы спроса и предложения".





Динамика межбанка. Источник: ЛІГА.net



Ослабление гривни традиционно вызвали бюджетные выплаты в конце года. "Возмещение НДС экспортерам и увеличение гривневых сумм у них на счетах снижает потребности в продаже валюты. Экспортеры придерживают ее для продажи по более высокому курсу на фоне растущего спроса со стороны импортеров (энерго- и ритейлеров), которые, наоборот, стремятся максимально оперативно закрыть свои валютные контракты", - поясняет Олег Куринной, директор казначейства банка Кредит Днепр.



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На наличный рынок влияют спекулятивные ожидания и повышенный спрос на доллар в преддверии праздников. "Всплески спроса со стороны наличного рынка приводят к курсовым разрывам между ним и межбанком и создают дополнительные предпосылки для спекулятивной раскачки", - говорит Куринной.

Фактор НБУ



Опрошенные эксперты не видят фундаментальных рисков для ослабления курса после новогодних праздников. Но затяжные выходные и сезонное снижение деловой активности могут спровоцировать временные колебания. "Январь и февраль, как правило, - это период девальвации на фоне снижения экспорта, потребления энергоресурсов, и только в марте начинается смена девальвационного тренда. Потенциально рост курса возможен до 28,5-29 грн/$", - считает Андрей Шевчишин, старший аналитик Forex Club.

Сдерживающим фактором может быть своевременная поддержка валютного рынка регулятором. В декабре уровень золотовалютных резервов достиг $19 млрд, этих средств достаточно для сглаживания девальвации в ближайшие месяцы. "После Нового года курс будет ситуативно сдвигаться к 28,5-29,0 грн/$, но не зафиксируется на этих отметках. Колебания курса влияют и на инфляцию. Но НБУ не может позволить чрезмерные скачки в ближайшее время, потому что текущий уровень инфляции и так превышает прогнозируемый и таргетируемый диапазон", - считает Фастовец.



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Перед выходными регулятор объявил аукцион и продал банкам $43 млн, благодаря чему удалось избежать очередного резкого скачка курса. Это уже не первая попытка Нацбанка регулировать валютные колебания в декабре. С начала месяца НБУ продал банкам $147 млн.

Насколько эффективны меры НБУ в долгосрочной перспективе? "Иинтервенции НБУ положительно влияют на рынок и снимают рыночные перекосы, что и произошло на прошлой неделе. Но это не изменит текущий тренд по гривне в долгосрочной перспективе", - считает аналитик Альпари Максим Пархоменко.

Широкий коридор



В уходящем году средний курс оказался ниже прогноза. Мифнин ожидал 27,2 грн/$, текущий показатель - 26,57 грн/$.

В правительстве ожидают, что среднегодовой курс доллара в 2018 году составит 30,1 грн/$. Курсовая динамика традиционно будет зависеть от прогресса в проведении структурных реформ, притока иностранных инвестиций, продолжения сотрудничества с МВФ, доступа Украины на внешние долговые рынки.

"На курсообразование также будут влиять ценовые тренды на мировых сырьевых рынках, которые определят объемы поступления экспортной выручки. Внутренние и внешние политические риски: предвыборный год в Украине, выборы президента в РФ, политический кризис в Германии, противостояние США и Северной Кореи", - считает Куринной.

По его словам, при условии умеренного проявления внутренних и внешних рисков коридор среднегодового курса в 2018 году составит 27-30 грн/$.

Кристина Болотова