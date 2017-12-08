 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.04  27.27   EUR:  31.67  32.20
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

ЕС и Япония договорились о создании зоны свободной торговли

08.12.2017 17:25
Зона свободной торговли между Евросоюзом и Японией охватит 30% мирового ВВП
Дональд Туск, Синдзо Абэ (фото - EPA)

Евросоюз и Япония окончательно договорились о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщает Financial Times.

ЗСТ охватит 600 млн человек и около 30% мирового ВВП.

Работа над соглашением велась четыре года. Оно позволить снизить тарифы, внедрить сотрудничество в сфере стандартов, открыть рынки госзакупок.

При этом стороны пока не договорились о защите инвестиций. Обсуждение этого вопроса перенесли на следующий год.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, ЕС
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров