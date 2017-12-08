ЕС и Япония договорились о создании зоны свободной торговли
08.12.2017 17:25
Зона свободной торговли между Евросоюзом и Японией охватит 30% мирового ВВП
Дональд Туск, Синдзо Абэ (фото - EPA)
Евросоюз и Япония окончательно договорились о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщает Financial Times.
ЗСТ охватит 600 млн человек и около 30% мирового ВВП.
Работа над соглашением велась четыре года. Оно позволить снизить тарифы, внедрить сотрудничество в сфере стандартов, открыть рынки госзакупок.
При этом стороны пока не договорились о защите инвестиций. Обсуждение этого вопроса перенесли на следующий год.
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