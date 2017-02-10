Латвия разместила евробонды на €650 млн

Правительство Латвии разместило на международных рынках облигации на €650 млн

Латвия разместила на международных финансовых рынках еврооблигации двух выпусков на общую сумму €650 млн. Об этом сообщает Финмаркет.



В частности, были размещены еврооблигации нового выпуска - со сроком обращения 30 лет и фиксированной процентной ставкой 2,25% годовых (доходность - 2,33%). Объем эмиссии - €500 млн.



Также были доразмещены бонды со сроком погашения 7 октября 2026 года. Объем доразмещения составил €150 млн. Изначальный объем эмиссии данных бумаг - €500 млн.



Спрос на тридцатилетние облигации превысил предложение в 1,6 раза, на десятилетние - в 2,8 раза. В каждом из размещений участвовали около 50 инвесторов из разных стран, в основном европейских (Германии, Австрии, Великобритании и других).



Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, Goldman Sachs и Societe Generale.



Вчерашним размещением евробондов Латвия обеспечила большую часть запланированного на 2017 год объема заимствований.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.