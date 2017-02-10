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Латвия разместила евробонды на €650 млн

10.02.2017 11:12
Правительство Латвии разместило на международных рынках облигации на €650 млн
Фото: Getty Images

Латвия разместила на международных финансовых рынках еврооблигации двух выпусков на общую сумму €650 млн. Об этом сообщает Финмаркет.

В частности, были размещены еврооблигации нового выпуска - со сроком обращения 30 лет и фиксированной процентной ставкой 2,25% годовых (доходность - 2,33%). Объем эмиссии - €500 млн.

Также были доразмещены бонды со сроком погашения 7 октября 2026 года. Объем доразмещения составил €150 млн. Изначальный объем эмиссии данных бумаг - €500 млн.

Спрос на тридцатилетние облигации превысил предложение в 1,6 раза, на десятилетние - в 2,8 раза. В каждом из размещений участвовали около 50 инвесторов из разных стран, в основном европейских (Германии, Австрии, Великобритании и других).

Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, Goldman Sachs и Societe Generale.

Вчерашним размещением евробондов Латвия обеспечила большую часть запланированного на 2017 год объема заимствований.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, ЕС
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