Шульц: Не заигрывайте с темой выхода Греции из еврозоны
Кандидат на должность канцлера Германии от Социал-демократической партии Мартин Шульц выразил обеспокоенность тем, что тема выхода Греции из еврозоны (Grexit) снова всплыла среди немецких политиков и обсуждается в СМИ. Об этом пишет Handelsblatt.
"Тот, кто сейчас заигрывает с темой Grexit, рискует разделить континент. Это может быть в интересах Дональда Трампа или Марин Ле Пен, но точно не в интересах Германии и Европы", - отметил Шульц.
Немецкие политики действительно обсуждают возможность выхода Греции из валютного союза на фоне растущей неуверенности, что правительство алексиса Ципраса сможет расплатиться с кредиторами из Евросоюза и Международным валютным фондом.
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