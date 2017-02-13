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Шульц: Не заигрывайте с темой выхода Греции из еврозоны

13.02.2017 17:46
Разговоры о Grexit могут быть в интересах Трампа или Ле Пен, но не в интересах Германии и Европы, подчеркнул экс-глава Европарламента
Мартин Шульц (фото - EPA)

Кандидат на должность канцлера Германии от Социал-демократической партии Мартин Шульц выразил обеспокоенность тем, что тема выхода Греции из еврозоны (Grexit) снова всплыла среди немецких политиков и обсуждается в СМИ. Об этом пишет Handelsblatt.

"Тот, кто сейчас заигрывает с темой Grexit, рискует разделить континент. Это может быть в интересах Дональда Трампа или Марин Ле Пен, но точно не в интересах Германии и Европы", - отметил Шульц.

Немецкие политики действительно обсуждают возможность выхода Греции из валютного союза на фоне растущей неуверенности, что правительство алексиса Ципраса сможет расплатиться с кредиторами из Евросоюза и Международным валютным фондом.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, ЕС, Греция
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