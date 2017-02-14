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Рост ВВП Украины в IV квартале 2016 года ускорился до 4,7%

14.02.2017 09:54
Госстат отчитался о росте экономики Украины по итогам четвертого квартала 2016 года
Фото - Getty Images

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2016 по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 4,7%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

"ВВП в IV квартале 2016 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) составил 101,9%, а по сравнению с IV кварталом 2015 года - 104,7%", - сказано в сообщении Госстата.

Напомним, ВВП Украины в 2015 году упал на 9,9% после снижения на 6,6% в 2014 году, при этом падение квартал по отношению к аналогичному кварталу предыдущего года постоянно снижались: в первом квартале - 17%, во втором - 14,7%, в третьем - 7,2%, в четвертом - 1,4%.

НБУ в январе улучшил оценку роста ВВП Украины в 2016 году с 1,1% до 1,8% и повысил прогноз на 2017 год до 2,8% с 2,5%.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ВВП, Госстат
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