Все вопросы с МВФ будут согласованы в ближайшее время - Данилюк
Украина и ключевой кредитор страны Международный валютный фонд находятся на завершающей стадии переговоров для получения очередного транша кредита, однако комментировать все детали переговоров и структурные маяки предстоящих реформ можно будет только после подписания меморандума с МВФ и его широкого обнародования. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр финансов Украины Александр Данилюк, передает УНИАН.
"Мы комментируем (меморандум с МВФ, - ред.) только после завершения переговоров и публикации меморандума. Сейчас мы на завершающей стадии, в ближайшее время согласуем все вопросы. А после подписания меморандума вопрос получения транша - это вопрос дней. Деньги попадут в резервы Национального банка, что будет способствовать укреплению гривни", - сказал министр.
При этом министр отметил, что согласование всех переговорных вопросов - это вопрос нескольких дней.
Напомним, на днях глава МВФ Кристин Лагард заявила, что переговоры с Украиной о выделении очередного транша на $1 млрд по кредитной программе продвигаются хорошо.
ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что надеется завершить переговоры с МВФ до конца февраля.
На прошлой неделе директор департамента внешних связей Фонда Джерри Райс сообщил, что МВФ планирует рассмотреть предоставление Украине следующего транша в ближайшее время.
В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего го транша в размере $1 млрд.
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