МЭРТ прогнозирует рост ВВП на 3,1% в 2018 году
В Минэкономразвития ожидают в 2018 году увеличения ВВП Украины на 3,1% при инфляции 8%. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.
В текущем году роста ВВП составит 2,4% при инфляции 11%. Таким образом МЭРТ ухудшило прогнозный рост украинской экономики на 0,5 п.п. Согласно прогнозу, номинальный ВВП в текущем году может составить 2 627,2 млрд грн, тогда как ранее он прогнозировался на уровне 2 626,0 млрд грн.
МЭРТ отмечает, что в предыдущем консенсус-прогнозе от августа 2016 года оценки экономического восстановления и замедления инфляции были оптимистичнее: эксперты ожидали в 2017 году роста ВВП на 2,9% при инфляции 9%, а в 2018 году его ускорения до 3,6% при замедлении инфляции до 6%.
В 2016 году правительство оценивает рост ВВП в 2,2%. Инфляция в прошлом году составила 12,4%.
В 2015 году экономика Украины сократилась на 9,9% после сокращения на 6,6% в 2014 году.
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