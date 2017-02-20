В Кабмине не ожидают значительных колебаний курса гривни

Нацбанк обладает достаточными ресурсами для сглаживания курсовых колебаний, сообщил министр экономического развития и торгвли Степан Кубив

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины не ожидает значительных колебаний курса гривни в текущем году и называет достаточными инструменты Национального банка Украины (НБУ), которые могут быть использованы для сглаживания возможных курсовых всплесков. Об этом рассказал министр Степан Кубив в интервью УНИАН.



По его мнению, январский скачок курса стал следствием сезонных факторов.



"Это традиционное явление для начала года: падает деловая активность, сокращается экспорт агропродукции, которая является источником поступления иностранной валюты в Украину. Но Нацбанк сглаживал чрезмерные колебания курса гривни. И он имеет достаточный объем международных резервов, чтобы и в дальнейшем сглаживать волатильность курса нацвалюты", - считает Кубив.



По словам председателя НБУ Валерии Гонтаревой, международные золотовалютные резервы Украины вырастут в текущем году до $21,3 млрд.



На конец прошлого года резервы составляли более $15,5 млрд.



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