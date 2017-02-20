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Минфин ищет советника для размещения евробондов

20.02.2017 13:08
Министерство финансов Украины объявило конкурс на должность советника для размещения еврооблигаций

Министерство финансов Украины объявило конкурс на привлечение финансового советника для размещения евробондов, говорится в сообщении министерства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С целью эффективного управления государственным долгом Министерство финансов Украины в соответствии со статьей 16 Бюджетного кодекса Украины планирует привлечь финансового советника по вопросам управления государственным долгом и осуществлением государственных внешних заимствований", - говорится в сообщении.

Потенциальные претенденты должны подать предложения по предоставлению своих услуг и указать опыт работы за последние десять лет, в том числе для государств, которые сотрудничают в рамках программ Международного валютного фонда, опыт участия в размещении облигаций на международных рынках капитала для суверенных заемщиков, опыт торговли или владения внешними обязательствами Украины за последние пять лет, а также общий опыт работы с заемщиками в странах Восточной Европы и в странах СНГ, в том числе в Украине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, Министерство финансов
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