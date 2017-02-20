НБУ: Украина может потерять до $2 млрд из-за блокады
Национальный банк Украины (НБУ) допускает возможность потери Украиной до $2 млрд валютной выручки в случае продолжения угольной блокады, развернутой на линии разграничения и спровоцировавшей полную остановку поставок топлива на территорию Украины. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, пишет УНИАН.
"$2 млрд - наиболее пессимистическая оценка, но она имеет право на жизнь. Потому что не надо забывать, что та же металлургия - это одна из основных составляющих нашего экспорта, в прошлом году это было около 40% экспорта", - сказал Сологуб.
Он отметил, что резкие изменения объема валютной выручки могут сказаться на обменном курсе гривни, подчеркнув при этом, что у Национального банка есть все инструменты, чтобы стабилизировать кратковременные негативные факторы, влияющие на обменный курс.
Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что блокада поставок угля из оккупированных районов Донбасса нанесет украинскому бюджету ущерб в $2 млрд.
"Украинская металлургия, если блокада не будет прекращена и организаторы выведут ее на, так сказать, проектную мощность, может лишиться до 300 тыс. рабочих мест. 300 тыс. человек окажутся на улице. Государство потеряет до $2 млрд валютной выручки со всеми вытекающими последствиями для курса гривни", - отметил Порошенко.
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