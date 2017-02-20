ЕС ожидает от Великобритании выплаты €60 млрд компенсации

ЕС не согласен заключать новый торговый договор с Великобританией до выплаты компенсации

Европейский союз (ЕС) не согласен заключать новый торговый договор с Великобританией до выплаты ею €60 млрд компенсации. Об этом пишет Financial Times.



Эксперты ЕС планируют до Рождества обсуждать с представителями Соединенного Королевства детали Brexit.



Секретарь Великобритании по Brexit Дэвид Дэвис считает, что все элементы плана по выходу из ЕС должны быть проработаны обеими сторонами параллельно.



Возглавляющий переговоры со стороны Евросоюза Майкл Барнье наметил для остальных 27 членов основные пункты о сроках и порядке переговоров. В ближайшее время стороны будут обсуждать торговые отношения между сторонами.



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