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Кабмин одобрил кредитное соглашение между Украиной и Венгрией

22.02.2017 15:39
Правительство одобрило соглашение, по которому Венгрия предоставит Украине кредит на €50 млн

Кабинет министров одобрил соглашение между правительствами Украины и Венгрии о предоставлении кредита в размере €50 млн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Обслуживание и погашение привлеченных кредитных средств будет осуществляться за счет средств госбюджета.

Данное соглашение дает возможность получения льготного финансирования в сумме до €50 млн для реализации инвестиционных проектов, связанных с улучшением автомобильных дорог, которые ведут к украинско-венгерской границе.

Кредит предоставляется сроком на 18,5 лет под 0% годовых.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Кредит
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