Кабмин одобрил кредитное соглашение между Украиной и Венгрией

Правительство одобрило соглашение, по которому Венгрия предоставит Украине кредит на €50 млн

Кабинет министров одобрил соглашение между правительствами Украины и Венгрии о предоставлении кредита в размере €50 млн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.



Обслуживание и погашение привлеченных кредитных средств будет осуществляться за счет средств госбюджета.



Данное соглашение дает возможность получения льготного финансирования в сумме до €50 млн для реализации инвестиционных проектов, связанных с улучшением автомобильных дорог, которые ведут к украинско-венгерской границе.



Кредит предоставляется сроком на 18,5 лет под 0% годовых.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.