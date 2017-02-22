Кабмин одобрил кредитное соглашение между Украиной и Венгрией
Кабинет министров одобрил соглашение между правительствами Украины и Венгрии о предоставлении кредита в размере €50 млн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Обслуживание и погашение привлеченных кредитных средств будет осуществляться за счет средств госбюджета.
Данное соглашение дает возможность получения льготного финансирования в сумме до €50 млн для реализации инвестиционных проектов, связанных с улучшением автомобильных дорог, которые ведут к украинско-венгерской границе.
Кредит предоставляется сроком на 18,5 лет под 0% годовых.
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