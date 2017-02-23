Депутаты отказались урегулировать деятельность ломбардов

Верховная Рада отклонила законопроект о регулировании деятельности ломбардов

Верховная Рада не поддержала предложение принять законопроект о регулировании деятельности ломбардов в первом чтении, так же как и предложение вернуть документ в профильный комитет и субъекту законодательной инициативы на доработку.



За принятие соответствующего законопроекта N1800 в первом чтении проголосовали 164 народных депутата, за возвращение в профильный комитет на доработку - 184, за возвращение субъекту законодательной инициативы - 181.



После этого спикер Андрей Парубий объявил, что законопроект отклонен.



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