Депутаты отказались урегулировать деятельность ломбардов
Верховная Рада не поддержала предложение принять законопроект о регулировании деятельности ломбардов в первом чтении, так же как и предложение вернуть документ в профильный комитет и субъекту законодательной инициативы на доработку.
За принятие соответствующего законопроекта N1800 в первом чтении проголосовали 164 народных депутата, за возвращение в профильный комитет на доработку - 184, за возвращение субъекту законодательной инициативы - 181.
После этого спикер Андрей Парубий объявил, что законопроект отклонен.
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