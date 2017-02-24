Бюджет Киева выполнен с профицитом более 5 млрд грн
Городской бюджет Киева в 2016 году выполнен с профицитом 5,1 млрд грн. Об этом сообщает FinClub.
Доходы бюджета Киева составили 38,69 млрд грн при запланированных 37,62 млрд грн. При этом доходы общего фонда бюджета составили 34,13 млрд грн, специального фонда - 4,56 млрд грн.
Расходы городского бюджета составили 33,57 млрд грн при запланированных 36,42 млрд грн. При этом расходы общего фонда бюджета составили 22,65 млрд грн, специального фонда - 10,92 млрд грн.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
4110
-
3601
-
3507
-
2934
-
2176
- СБУ разоблачила мошенническую схему при возмещении НДС 16:22
- Минфин выступает за особый режим налогообложения в зоне АТО 15:18
- Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации Platinum Bank 14:50
- Банк Порошенко о миллионах Януковича: это было неожиданно 14:05
- НБУ оставил неизменным список системно важных банков 13:25