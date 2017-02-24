Бюджет Киева выполнен с профицитом более 5 млрд грн

По итогам прошлого года бюджет Киева выполнен с профицитом 5,1 млрд грн

Городской бюджет Киева в 2016 году выполнен с профицитом 5,1 млрд грн. Об этом сообщает FinClub.



Доходы бюджета Киева составили 38,69 млрд грн при запланированных 37,62 млрд грн. При этом доходы общего фонда бюджета составили 34,13 млрд грн, специального фонда - 4,56 млрд грн.



Расходы городского бюджета составили 33,57 млрд грн при запланированных 36,42 млрд грн. При этом расходы общего фонда бюджета составили 22,65 млрд грн, специального фонда - 10,92 млрд грн.

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