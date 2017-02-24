Гройсман предложил скорее решить вопрос с налоговой милицией

Премьер предложил на следующей неделе решить вопрос, восстанавливать налоговую милицию или создавать службу финансовых расследований

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает на следующей неделе определиться, восстанавливать налоговую милицию или создавать службу финансовых расследований. Об этом он сказал, отвечая на вопросы депутатов в парламенте, передает корреспондент LIGA.net.



"Давайте соберемся на следующей непленарной неделе и решим, что мы делаем и в какие сроки. Если восстанавливаем (налоговую милицию - ред.), то на какой срок. Система давления на бизнес не может быть бесконечной", - сказал он.



Гройсман сообщил, что видит два пути решения проблемы. "Можно восстановить работу налоговой милиции и оставить все, как было раньше. Но я считаю, что можно сделать более прогрессивный шаг, создать службу финансовых расследований и сделать ее цивилизованной и качественной", - пояснил он.



Гройсман добавил, что получает сотни жалоб от предпринимателей на контролирующие органы. "В 80% я могу рассматривать эти обращения как результат реального давления бизнес", - сказал он.



Вчера, 24 февраля, депутаты Верховной Рады отказались восстанавливать налоговую милицию. За изменения в Налоговый кодекс по поводу налогообложения наследства N0940 во втором чтении проголосовали 278 депутатов, однако во время обсуждения проекта депутаты не поддержали поправки главы налогового комитета парламента Нины Южаниной, которые восстанавливали действие налоговой милиции.



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