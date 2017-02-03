Повышение минимальной зарплаты увеличит безработицу - НБУ

Общая численность работников официального сектора экономики в 2017 году сократится на 9%, прогнозирует НБУ

Рост расходов на оплату труда, особенно для малого и среднего бизнеса, приведет к более существенному снижению занятости, чем прогнозировалось ранее. Об этом пишет Национальный банк Украины (НБУ) в своем инфляционном отчете, опубликованном на официальном сайте.



"По оценкам НБУ, общая численность работников официального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. Вклад сокращения за счет повышения МЗП составит 5,4 п.п. (или около 630 тыс. человек)", - отмечают в НБУ.



Снижение официальной занятости будет непропорциональным, считают в Нацбанке. В большей степени оно будет происходить за счет малого и среднего бизнеса и физических лиц-предпринимателей ввиду почти двукратного увеличения налогового давления на предприятия на едином налоге.



Частично такое снижение компенсируется увеличением неформальной занятости. Кроме того, увеличение среднего уровня оплаты труда в экономике может стимулировать возвращение на рынок труда части граждан.



Как следствие, уровень безработицы может дополнительно увеличиться.



В целом, по оценкам НБУ, занятость сократится на 5 процентных пунктов по сравнению с 2016 годом, что будет соответствовать 10% -му уровню безработицы по методологии Международной организации труда.



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