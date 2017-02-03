 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.10  27.62   EUR:  29.03  29.86
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Повышение минимальной зарплаты увеличит безработицу - НБУ

03.02.2017 13:30
Общая численность работников официального сектора экономики в 2017 году сократится на 9%, прогнозирует НБУ
Фото: EPA

Рост расходов на оплату труда, особенно для малого и среднего бизнеса, приведет к более существенному снижению занятости, чем прогнозировалось ранее. Об этом пишет Национальный банк Украины (НБУ) в своем инфляционном отчете, опубликованном на официальном сайте.

"По оценкам НБУ, общая численность работников официального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. Вклад сокращения за счет повышения МЗП составит 5,4 п.п. (или около 630 тыс. человек)", - отмечают в НБУ.

Снижение официальной занятости будет непропорциональным, считают в Нацбанке. В большей степени оно будет происходить за счет малого и среднего бизнеса и физических лиц-предпринимателей ввиду почти двукратного увеличения налогового давления на предприятия на едином налоге.

Частично такое снижение компенсируется увеличением неформальной занятости. Кроме того, увеличение среднего уровня оплаты труда в экономике может стимулировать возвращение на рынок труда части граждан.

Как следствие, уровень безработицы может дополнительно увеличиться.

В целом, по оценкам НБУ, занятость сократится на 5 процентных пунктов по сравнению с 2016 годом, что будет соответствовать 10% -му уровню безработицы по методологии Международной организации труда.

Читайте также - Замглавы НБУ: Повышение минималки до 3200 увеличит инфляцию

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, зарплата
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров