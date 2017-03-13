Денежная масса в феврале сократилась до 1 трлн грн

По данным НБУ, денежная масса по итогам февраля уменьшилась на 0,6% до 1,06 трлн грн

Денежная масса по итогам февраля уменьшилась на 0,6% до 1,06 трлн грн. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте.



Регулятор объясняет это явление сокращением депозитов, входящих в показатель денежной массы, а также наличных средств в обращении вне банков.



Остатки по депозитам в национальной валюте в феврале остались практически на уровне предыдущего месяца.

Остатки по депозитам корпоративного сектора в национальной валюте сократились на 1,1% под влиянием одновременного действия двух разнонаправленных факторов.



"С одной стороны, сокращение депозитов юридических лиц было типичным для периода уплаты квартальных налоговых платежей. С другой стороны, наблюдался приток бюджетных средств в банки, в частности, средств местных бюджетов", - отмечает НБУ.



Остатки депозитов домашних хозяйств в национальной валюте по итогам февраля выросли на 1,3% и почти полностью компенсировали сокращение депозитов бизнеса.



Остатки по кредитам, предоставленным банками в национальной валюте в феврале увеличились на 0,2%. Кредитную активность продолжает сдерживать высокий уровень долговой нагрузки среди заемщиков корпоративного сектора, указывает регулятор.



По итогам февраля портфель кредитов, предоставленных бизнесу в национальной валюте, фактически не изменился. Несколько более быстрыми темпами рос портфель гривневых кредитов, предоставляемых домашним хозяйствам, который в феврале увеличился на 0,8%, сообщает НБУ.



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