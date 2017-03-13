SEC обвиняет украинскую брокерскую компанию в махинациях

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила украинскую брокерскую компанию Avalon FA в незаконных действиях

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила украинскую брокерскую компанию Avalon FA в незаконных действиях с манипуляциями цен на фондовом рынке США. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте в своей жалобе.



В документе указано, что Avalon в период с 2010 по 2016 год заработал более $21 млн на спекуляциях при размещении искусственных заявок на куплю-продажу акций.



Avalon также получил $7 млн, осуществляя куплю-продажу акций американских компаний с потерями, с целью манипулирования ценами опционов.



Американский регулятор предъявил обвинения Натану Файеру, который представлен как владелец Avalon, а также Сергею Пустельнику, который предположительно является настоящим бенефициаром.

Теперь SEC требует суда по федеральным законам над Натаном Файером, именующим себя владельцем Avalon, и Сергеем Пустельником (предположительно - настоящим бенефициаром).

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