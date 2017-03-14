Парламент ратифицировал налоговое соглашение с Люксембургом
Верховная Рада проголосовала за ратификацию конвенции между Украиной и Люксембургом об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений. Как передает корреспондент LIGA.net, за соответствующий законопроект проголосовали 236 депутатов.
Сегодня Верховная Рада также ратифицировала соглашение о свободной торговле с Канадой.
Само соглашение было подписано 11 июля 2016 г.
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