 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.75  27.06   EUR:  28.26  28.90
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ отменит обязательную продажу валютной выручки

14.03.2017 16:47
Регулятор готов снизить норму продажи валютной выручки до 50%, а затем упразднить это требование
Яков Смолий (фото - пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины (НБУ) готов снизить обязательную продажу валютной выручки с нынешних 65% до 50%, а затем отменить эту норму. Об этом сообщил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий, пишет FinClub.

"А впоследствии и вовсе планируем отменить это требование", - сказал он.

9 июня Нацбанк снизил лимит обязательной продажи валютной выручки с 75% до 65%.

Смолий сообщил также, что НБУ планирует повысить лимит покупки физическими лицами наличной валюты до эквивалента 150 тыс. грн, что по текущему курсу составляет порядка $5,5 тыс., или в 12 раз выше действующего лимита.

Действующий однодневный лимит НБУ по продаже наличной валюты физлицам "в одни руки" в настоящее время установлен на уровне эквивалента 12 тыс. грн, что по текущему курсу составляет порядка $450.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, валютная выручка
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров