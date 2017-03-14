НБУ отменит обязательную продажу валютной выручки

Регулятор готов снизить норму продажи валютной выручки до 50%, а затем упразднить это требование

Национальный банк Украины (НБУ) готов снизить обязательную продажу валютной выручки с нынешних 65% до 50%, а затем отменить эту норму. Об этом сообщил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий, пишет FinClub.



"А впоследствии и вовсе планируем отменить это требование", - сказал он.



9 июня Нацбанк снизил лимит обязательной продажи валютной выручки с 75% до 65%.



Смолий сообщил также, что НБУ планирует повысить лимит покупки физическими лицами наличной валюты до эквивалента 150 тыс. грн, что по текущему курсу составляет порядка $5,5 тыс., или в 12 раз выше действующего лимита.



Действующий однодневный лимит НБУ по продаже наличной валюты физлицам "в одни руки" в настоящее время установлен на уровне эквивалента 12 тыс. грн, что по текущему курсу составляет порядка $450.



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