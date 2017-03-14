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США выделили Украине более $4 млрд финпомощи за 25 лет - Кубив

14.03.2017 18:42
С 1992 года Украина получила от Соединенных Штатов $4,2 млрд финансовой помощи
Степан Кубив

За 25 лет Украина получила от США более $4 млрд финансовой помощи. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом сегодня на церемонии подписания соглашения о предоставлении технической помощи от правительства Соединенных Штатов заявил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Если говорить на языке цифр, то сотрудничество с США, правительством, донорами, которые предоставляют техническую, консультативную и финансовую помощь, с 1992 года это $4,2 млрд долларов", - сказал он, отметив, что $2 млрд из общей суммы - это помощь Агентства США по международному развитию, $1,3 млрд составила помощь по 93 техническим проектам.

"Сегодня $54 млн - это та финансовая помощь (полученная) благодаря большой работе правительства США и госпоже послу", - отметив Кубив. По словам вице-премьера, эти $54 млн будут использованы в энергетической сфере, сфере соблюдения норм верховенства права и подотчетности правительства Украины ее гражданам. Кубив добавил, что общая сумма такой финансовой помощи составит $123 млн.

В свою очередь посол США в Украине Мари Йованович отметила, что этот транш поспособствует проведению в Украине критически важных реформ в таких сферах, как антикоррупционная деятельность, развитие экономики и развитие украинской демократии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, США, Кубив Степан
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