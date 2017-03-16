Украина получит 600 млн евро от ЕС в ближайшее время

По словам глава представительства ЕС, Украина выполнила почти все условия выделения 600 млн евро макрофинансовой помощи

Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в течение ближайших недель. Об этом сообщил глава представительства ЕС Хьюг Мингарелли на бизнес-форуме в Киеве, передает УНИАН.

"Украина выполнила почти все условия выделения 600 млн евро макрофинансовой помощи… Выделение средств произойдет в течение ближайших недель", - сказал он.

Напомним, в апреле 2014 года ЕС задекларировал готовность оказать финансовую помощь Украине общим объемом 11 млрд евро: 1,6 млрд - кредиты, 1,4 млрд - гранты, 5 млрд евро - от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро - от Европейского инвестиционного банка.

В рамках кредитной программы Украина получила в общей сложности 600 млн евро. В 2015 году ЕС предложил новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина также получила пока только 600 млн евро, а выделение последующих кредитных траншей было приостановлено.

В 2016 году кредитных траншей от ЕС Украина не получила.