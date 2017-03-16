Данилюк: Можем получить транш от МВФ на следующей неделе

Министр фининво сообщил, что получение очередного транша от МВФ возможно на следующей неделе, после заседания Совета директоров

Украина уже на следующей неделе может получить следующий транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $1 млрд. Об этом сообщил сегодня, 16 марта, министр финансов Александр Данилюк, пишет УНИАН.



Министр напомнил, что 20 марта состоится заседание Совета директоров МВФ.



Данилюк отметил, что получение этого транша будет рекордом для Украины, так как ранее наша страна никогда не доходила так далеко в программе сотрудничества с МВФ. Министр добавил, что переговоры Украины с МВФ проходят нелегко, но конструктивно.



Ранее был опубликован проект текста меморандума между Украиной и МВФ по программе расширенного финансирования EFF.



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В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.



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