Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,84 коп - до 27,3097 грн. (см. Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,17 грн.
Средний курс покупки евро упал на 5,5 коп и составляет 28,2867 грн, средний курс продажи упал на 7,13коп до 28,8717 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,65 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 4,361 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,12 коп до 4,709 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|26,9873
|27,3097
|0,4361
|0,4709
|28,2867
|28,8717
|Медиана
|27,0000
|27,3000
|0,4480
|0,4700
|28,3000
|28,8500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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