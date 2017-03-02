Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 2 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2,53 коп до 26,9873 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,84 коп - до 27,3097 грн. (см. Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,17 грн.



Средний курс покупки евро упал на 5,5 коп и составляет 28,2867 грн, средний курс продажи упал на 7,13коп до 28,8717 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,65 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 4,361 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,12 коп до 4,709 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,6 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,9873 27,3097 0,4361 0,4709 28,2867 28,8717 Медиана 27,0000 27,3000 0,4480 0,4700 28,3000 28,8500

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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