Резервы НБУ на конец февраля составили $15,5 млрд

Председатель Нацбанка рассказала о состоянии золотовалютных резервов

Международные резервы Украины на конец февраля составляли $15,5 млрд. Об этом сообщила сегодня, 2 марта, председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева.



"Чистая покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке в феврале составила $81 млн, в целом с начала года - $3 млн", - сообщила она.



Она напомнила, что существует риск потери $2 млрд валютной выручки из-за продолжающейся блокады Донбасса. Это может нарушить планы НБУ по наполнению резервов.



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