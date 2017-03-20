Налоговую милицию следует ликвидировать - Порошенко

Президент Украины готов заменить "парней в масках" на "ботанов"

Работу налоговой милиции должны выполнять не мускулистые парни в масках, а ботаны в белых воротничках, считает президент Украины Петр Порошенко.

На заседании Совета регионального развития Порошенко отметил, что пока что попытки найти компромисс по вопросу налоговой полиции зашли в тупик. "Моя прямая политическая воля заключается в том, что эту структуру - налоговую полицию - следует ликвидировать. Ее работу должны выполнять не мускулистые парни в масках, а ботаны в белых воротничках через аналитическую работу. Поэтому здесь больше нужны не силовые, а аналитические способности. Не грубая сила, маски-шоу, а эффективная конкретная работа", - сказал он.

По словам Порошенко, есть договоренность о том, чтобы к заседанию Нацсовета реформы при участии правительства, парламентского комитета, народных депутатов, экспертов и общественности был разработан законопроект, который президент готов подать как неотложный. "Чтобы уже в краткие сроки заработала новая служба финансовых расследований, как принципиально новый интеллектуально-аналитический орган", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании Финансовой полиции.

Верховная Рада в конце прошлого года случайно ликвидировала налоговую милицию в Украине.