Блокадный дух. Какие последствия влечет торговая блокада Донбасса
Украинский вопрос не вынесен на сегодняшнее заседание совета директоров МВФ. Стоило ли этого ожидать и могло ли быть иначе? Несколько месседжей по этому поводу.
1. Если бы украинский вопрос так и остался в повестке дня Фонда, то должны были бы возникнуть резонные вопросы в его продуманном подходе по поводу принимаемых решений.
2. За последние 5 лет не было такого случая, чтобы накануне заседания совета директоров полностью бы изменилась макроэкономическая "картинка" по стране, которая выносит на рассмотрение свой вопрос. Поэтому события предыдущей недели говорили в пользу перехода к сценарию "ожидания".
3. Начало блокировки торговых потоков положило начало перехода к новому сценарию.
4. Минимальная потребность Украины во внешнем финансировании (в старой "доблокадной" системе координат) на текущий год составляла порядка $5 млрд. Она никуда не исчезла и, более того, увеличилась. Закономерный вопрос - где взять деньги? Нет программы с МВФ - нет и других источников внешнего институционального финансирования. На время (до разрешения кризиса) придется не рассчитывать и на деньги со стороны Европейских структур (прежде всего 600 млн. евро макрофинансовой помощи от ЕС). Более чем оптимистичный прогноз Минэкономразвития и торговли по притоку $2,5 млрд прямых иностранных уже в 2017 году рискует не исполниться.
5. Просто новый макроэкономический прогноз важен в основном для экспертного сообщества. МВФ хочет увидеть ответы на целый ряд таких связанных между собой вопросов как (а) новый прогноз роста ВВП страны (который вероятнее всего должен быть снижен, как минимум до 1.5%) и каким образом будут предприняты действия по предотвращению данного снижения; (б) действия по поводу сокращения резко увеличенного дефицита государственного бюджета страны, который должен был составить в этом году 3% ВВП, а теперь рискует взметнуться до 4.5% ВВП; (в) действия по поводу курсовой политики в условиях, когда гривна получила "двойной хук" - снижение экспорта (по металлу) и потенциальное увеличение импорта (по углю); (г) уровня инфляции и т.д.
6. Идеальным выходом из кризиса было бы стремительное проведение структурных реформ - демонополизация, развитие конкуренции, дерегуляция, судебная реформа, борьба с коррупцией и т.д. Это позволило бы (с некоторым временным лагом) улучшить качество бизнес-климата в стране и начать привлекать значительные потоки инвестиций. Крайне сложный, но оптимальный вариант прекращения резко набирающей обороты экономической турбулентности. Решение данной задачи требует немедленной консолидации всего "политического класса" и политической воли. Отложить "на потом" не удастся - если "да", то "да" без каких бы то ни было оговорок.
7. Более вероятный, но менее привлекательный по сравнению со стремительными реформами (с точки зрения экономики) вариант - поиск компромисса по урегулированию вопросов, связанных с блокадой. Если движение идет по этому сценарию, то важно действовать быстро и не упустить время. Каждый день "откладывания решения" будет связан с потерями.
8. Экономика, к огромному сожалению, часто не принимается во внимание политиками. Политик по определению не всегда может принять самое правильное экономическое решение. Он находится в рамках "собственных ограничителей". Сейчас не тот случай - надо действовать! Либо отложенное решение МВФ станет "спусковым крючком" для стремительных реформ, либо турбулентность усилится многократно.
Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера
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