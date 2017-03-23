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Евросоюз предложит Великобритании новое соглашение о ЗСТ

23.03.2017 12:30
После уточнения условий Brexit Еврособз готов предложить Соединенному Королевству новое соглашение о свободной торговле
Мишель Барнье (фото - EPA)

Мишель Барнье, возглавляющий делегацию ЕС на переговорах о Brexit, представил вчера, 22 марта, свое видение процесса выхода Великобритании из состава союза. Как сообщает Deutsche Welle, в ЕС намерены предложить Соединенному Королевству новое соглашение о свободной торговле.

Барнье уточнил, что о новом соглашении можно будет говорить только после того, как будут уточнены условия Brexit. Он также отметил, что Лондон должен выполнить все финансовые обязательства, которые брал на себя в качестве члена ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта уведомит руководство ЕС о начале процедуры выхода Соединенного королевства из Европейского союза согласно статье 50 Лиссабонского договора. Глава британского правительства также неоднократно заявляла о жестком сценарии вывода страны из ЕС. Это предусматривает уход Великобритании с единого европейского рынка, позволяющий ввести ограничения на свободу трудоустройства для граждан стран Евросоюза на территории королевства, исключение из Таможенного союза  с ЕС и выход из-под юрисдикции Европейского суда в Люксембурге.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Brexit
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