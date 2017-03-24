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Штраф Великобритании за Brexit может составить $62 млрд

24.03.2017 14:31
Еврокомиссия выставит Великобритании счет за выход из состава Евросоюза
Жан-Клод Юнкер (фото - EPA)

Еврокомиссия (ЕК) выставит Великобритании счет за Brexit в размере около 50 млрд фунтов стерлингов ($62 млрд). Об этом сообщил глава ЕК Е Жан-Клод Юнкер, пишет BBC.

Соединенное Королевство сможет окончательно покинуть ЕС только после его уплаты, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в ЕС намерены предложить Соединенному Королевству новое соглашение о свободной торговле, но после того, как будут уточнены условия Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта уведомит руководство ЕС о начале процедуры выхода Соединенного королевства из Европейского союза согласно статье 50 Лиссабонского договора. Глава британского правительства также неоднократно заявляла о жестком сценарии вывода страны из ЕС. Это предусматривает уход Великобритании с единого европейского рынка, позволяющий ввести ограничения на свободу трудоустройства для граждан стран Евросоюза на территории королевства, исключение из Таможенного союза  с ЕС и выход из-под юрисдикции Европейского суда в Люксембурге.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ЕС, Brexit
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