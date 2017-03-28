 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.97  27.23   EUR:  28.97  29.56
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Миссия МВФ по налоговым вопросам завершила работу в Украине

28.03.2017 09:16
Специалисты МВФ предоставили Минфину консультативную помощь по вопросам налоговой политики
Фото - ЕРА

Вчера, 27 марта, техническая миссия Международного валютного фонда по вопросам налоговой политики завершила работу в рамках двухнедельного визита в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В министерстве отметили, что получили консультативную помощь, в частности, по регулированию контроля над трансфертным ценообразованием, совершенствованию упрощенной системы налогообложения и внедрение правил BEPS. Также миссия предоставила рекомендации по внедрению налога на вывод капитала.

Напомним, в июле 2016 года Минфин представил специалистам технической миссии МВФ план реформирования работы Государственной фискальной службы.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: налоги, МВФ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров