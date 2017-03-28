Миссия МВФ по налоговым вопросам завершила работу в Украине
Вчера, 27 марта, техническая миссия Международного валютного фонда по вопросам налоговой политики завершила работу в рамках двухнедельного визита в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
В министерстве отметили, что получили консультативную помощь, в частности, по регулированию контроля над трансфертным ценообразованием, совершенствованию упрощенной системы налогообложения и внедрение правил BEPS. Также миссия предоставила рекомендации по внедрению налога на вывод капитала.
Напомним, в июле 2016 года Минфин представил специалистам технической миссии МВФ план реформирования работы Государственной фискальной службы.
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