НБУ выдал лицензию платежной системе Avers N1

Платежная система Avers возвращается на украинский рынок

Национальный банк Украины согласовал правила международной платежной системы Avers N1 и выдал платежной организации этой системы - Кредит Оптима Банку - свидетельство от 23 марта.



Сведения о международной платежной системе Avers N1 внесены в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.



Согласно с правилами международной платежной системы Avers N1 участниками платежной системы могут быть банки Украины и небанковские финансовые учреждения, имеющие лицензию на перевод средств без открытия счетов и на основании договора с платежной организацией предоставляют услуги пользователям международной платежной системы Avers №1 относительно перевода средств с помощью этой системы. Расчетным банком платежной системы является Кредит Оптима Банк.



Нацбанк отмечает, что система поддерживает осуществление денежных переводов в гривне, долларах США, евро, рублях РФ.



По состоянию на 27 марта в реестр внесены сведения о 26 международных и внутригосударственных системах перевода средств, из которых: 19 систем, созданных резидентами (восемь созданы банками); семь систем, созданных нерезидентами.



Международная система денежных переводов Avers была создана в марте 2005 года как система мгновенных денежных переводов банка Финансы и Кредит Константина Жеваго. В 2015 году банк Финансы и Кредит обанкротился.



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