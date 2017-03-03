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Семьям погибших на шахте Степная выделят по 0,5 млн грн

03.03.2017 13:23
Правительство выделит по 500 тыс. грн семьям погибших шахтеров на шахте Степная
Владимир Гройсман

Семьям погибших в результате обвала на шахте Степная во Львовской области правительство выделяет по 0,5 млн грн. Об этом сегодня, 3 марта, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Есть предложение, чтобы мы сегодня приняли решение и выделили каждой семье погибших по 500 тыс. грн, отдельно еще будут компенсационные выплаты из фондов", - заявил Гройсман.

Пострадавшие в результате аварии на шахте получат по 75 тыс. грн. 

2 марта в 12:46 в Глухове Сокальского района Львовской области на шахте Степная предприятия Львовуголь произошел взрыв. В результате взрыва 8 шахтеров погибли, 14 получили ранения.

Президент Петр Порошенко объявил всеукраинский траур в связи с гибелью шахтеров.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Госбюджет, Гройсман
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