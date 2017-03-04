МВФ согласовал обновленный меморандум с Украиной
Международный валютный фонд (МВФ) согласовал обновленный меморандум с Украиной по программе расширенного финансирования EFF.
"Специалисты МВФ достигли договоренности с представителями власти Украины относительно обновленного меморандума об экономической и финансовой политике. Это открывает путь для рассмотрения во второй половине марта Советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF)", - цитирует пресс-служба МВФ главу миссии Фонда в Украине Рона ван Родена.
Пресс-служба Министерства финансов также сообщила, что Украина и Фонд на рабочем уровне достигли договоренности относительно содержания меморандума. Минфин уточнил, что очередной транш от МВФ будет зачислен в золотовалютные резервы.
Ранее председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сообщила, что регулятор 1 марта получил официальный текст обновленного меморандума с МВФ. До этого Reuters со ссылкой на источники в НБУ сообщил, что Украина подписала меморандум с МВФ, причем в документ включены обновленные требования Фонда.
В Минфине и НБУ корреспонденту LIGA.net не подтвердили эту информацию, отметив, что подписание документа ожидается в ближайшее время.
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Подписание меморандума дает возможность получить очередной транш в сумме $1 млрд по программе расширенного финансирования EFF.
В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.
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