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МВФ согласовал обновленный меморандум с Украиной

04.03.2017 22:23
Во второй половине марта Совет директоров МВФ соберется для обсуждения очередного транша для Украины
Петр Порошенко, Кристин Лагард (фото - EPA)

Международный валютный фонд (МВФ) согласовал обновленный меморандум с Украиной по программе расширенного финансирования EFF.

"Специалисты МВФ достигли договоренности с представителями власти Украины относительно обновленного меморандума об экономической и финансовой политике. Это открывает путь для рассмотрения во второй половине марта Советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF)", - цитирует пресс-служба МВФ главу миссии Фонда в Украине Рона ван Родена.

Пресс-служба Министерства финансов также сообщила, что Украина и Фонд на рабочем уровне достигли договоренности относительно содержания меморандума. Минфин уточнил, что очередной транш от МВФ будет зачислен в золотовалютные резервы.

Ранее председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сообщила, что регулятор 1 марта получил официальный текст обновленного меморандума с МВФ. До этого Reuters со ссылкой на источники в НБУ сообщил, что Украина подписала меморандум с МВФ, причем в документ включены обновленные требования Фонда.

В Минфине и НБУ корреспонденту LIGA.net не подтвердили эту информацию, отметив, что подписание документа ожидается в ближайшее время.    

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Подписание меморандума дает возможность получить очередной транш в сумме $1 млрд по программе расширенного финансирования EFF.

В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, МВФ
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