Заседание Совета МВФ по Украине запланировано на 20 марта
Заседание Совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу выделения Украины очередного, четвертого по счету, кредитного транша в объеме $1 млрд состоится 20 марта. Об этом сообщил глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.
Он подтвердил, что на минувшей неделе Фонд посетил министр финансов Украины Александр Данилюк. "Он встретился с первым заместителем директора-распорядителя Дэвидом Липтоном и членами Фонда. Стороны обсудили дальнейшую политику реформ", - рассказал Райс.
Райс подчеркнул, что Фонд настаивает на проведении в Украине пенсионной реформы, которая обеспечила бы стабильность пенсионной систеы и улучшила положение пенсионеров.
Ранее Александр Данилюк сообщил, что обновленный меморандум содержит в себе положения о пенсионной, земельной, банковской и других важных реформах.
4 марта стало известно, что МВФ согласовал обновленный меморандум с Украиной по программе расширенного финансирования EFF.
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В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.
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