Заседание Совета МВФ по Украине запланировано на 20 марта

Совет директоров МВФ соберется 20 марта, чтобы обсудить очередной транш для Украины

Заседание Совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу выделения Украины очередного, четвертого по счету, кредитного транша в объеме $1 млрд состоится 20 марта. Об этом сообщил глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.



Он подтвердил, что на минувшей неделе Фонд посетил министр финансов Украины Александр Данилюк. "Он встретился с первым заместителем директора-распорядителя Дэвидом Липтоном и членами Фонда. Стороны обсудили дальнейшую политику реформ", - рассказал Райс.



Райс подчеркнул, что Фонд настаивает на проведении в Украине пенсионной реформы, которая обеспечила бы стабильность пенсионной систеы и улучшила положение пенсионеров.



Ранее Александр Данилюк сообщил, что обновленный меморандум содержит в себе положения о пенсионной, земельной, банковской и других важных реформах.



4 марта стало известно, что МВФ согласовал обновленный меморандум с Украиной по программе расширенного финансирования EFF.



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В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.



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