Гонтарева созывает пресс-конференцию

В НБУ анонсируют пресс-конференцию главы и членов правления Национального банка

В национальном банке Украинцы (НБУ) состоится пресс-конференция главы и членов правления НБУ. Об этом пресс-служба регулятора сообщила в Twitter.

Как сообщили LIGA.net источники в Администрации президента,Гонтарева сегодня объявит о своей отставке с поста главы НБУ.

На прошлой неделе в очередной раз появились сообщения об отставке главы НБУ Валерии Гонтервой. Позже в Нацбанке эту информацию опровергли.

Кроме того, представители Национального корпуса провели акцию протеста возле дома главы НБУ.