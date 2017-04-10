Гонтарева созывает пресс-конференцию
В национальном банке Украинцы (НБУ) состоится пресс-конференция главы и членов правления НБУ. Об этом пресс-служба регулятора сообщила в Twitter.
Как сообщили LIGA.net источники в Администрации президента,Гонтарева сегодня объявит о своей отставке с поста главы НБУ.
На прошлой неделе в очередной раз появились сообщения об отставке главы НБУ Валерии Гонтервой. Позже в Нацбанке эту информацию опровергли.
Кроме того, представители Национального корпуса провели акцию протеста возле дома главы НБУ.
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