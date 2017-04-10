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Гонтарева созывает пресс-конференцию

10.04.2017 10:34
В НБУ анонсируют пресс-конференцию главы и членов правления Национального банка
Валерия Гонтарева (фото - пресс-служба НБУ)

В национальном банке Украинцы (НБУ) состоится пресс-конференция главы и членов правления НБУ. Об этом пресс-служба регулятора сообщила в Twitter.

Как сообщили LIGA.net источники в Администрации президента,Гонтарева сегодня объявит о своей отставке с поста главы НБУ.

На прошлой неделе в очередной раз появились сообщения об отставке главы НБУ Валерии Гонтервой. Позже в Нацбанке эту информацию опровергли.

Кроме того, представители Национального корпуса провели акцию протеста возле дома главы НБУ.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, Гонтарева
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