НБУ купил у банков весь запланированный объем валюты

Средневзвешенный курс по результатам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 26,9033 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 11 апреля, $50 млн - весь запланированный объем.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты в сумме $52,9 млн по курсу от 26,89 грн/долл до 26,95 грн/долл.



Регулятор покупал валюту по курсу от 26,89 грн/долл до 26,91 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,9033 грн/долл, сообщает НБУ.



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