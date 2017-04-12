Закон о внедрении онлайн РРО могут принять до июля
Закон о внедрении цифровых регистраторов расчетных операций (РРО) бизнеса могут принять до июля. Об этом в интервью LIGA.net заявила глава Комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политике Нина Южанина.
“Работаем над этим. Думаю, что до 1 июля мы разработаем и примем соответствующий законопроект”, - сказала Южанина, отвечая на вопросах о сроках внедрения системы.
Среди других новшеств Южанина отметила уже заработавшую с 1 апреля систему автоматического возмещения НДС и анонсировала запуск системы блокирования фиктивных налоговых накладных с 1 июля.
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