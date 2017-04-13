НБУ снизил учетную ставку до 13% годовых
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку до 13% годовых.
"Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 13% годовых с 14 апреля 2017 года", - сказано в сообщении НБУ.
Прогноз инфляции и баланс рисков стали определяющими для дальнейшего смягчения монетарной политики, отмечает НБУ.
Регулятор сообщает, что инфляция в марте составила 15,1%. Блокада оккупированных районов Донбасса не окажет существенного влияния на рост потребительских цен, считают эксперты НБУ
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
4839
-
4639
-
4054
-
2950
-
2430