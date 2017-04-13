Регулятор сегодня принял решение снизить учетную ставку до 13% с 14 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку до 13% годовых.



"Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 13% годовых с 14 апреля 2017 года", - сказано в сообщении НБУ.

Прогноз инфляции и баланс рисков стали определяющими для дальнейшего смягчения монетарной политики, отмечает НБУ.



Регулятор сообщает, что инфляция в марте составила 15,1%. Блокада оккупированных районов Донбасса не окажет существенного влияния на рост потребительских цен, считают эксперты НБУ



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