По вашим заявкам. Как работает новый реестр по возврату НДС

Автоматическое возмещение НДС значительно упростит жизнь бизнесу

25 января 2017 года Кабинет Министров утвердил постановление № 27 о Порядке ведения Реестра заявлений о возвращении суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. А 1 апреля реестр начал свою работу. Говорить о полноценном запуске еще рано - пока он функционирует в тестовом режиме. Но даже сам факт начала работы реестра несет в себе огромный позитив. Возмещение НДС - самый наболевший вопрос бизнеса.

Как выглядит сам механизм возмещения?

Данные в реестре формируются на основе баз данных Государственной фискальной службы (ГФС) и Госказначейства. Для получения возмещения НДС компании необходимо обратиться в заявлением в фискальные органы. С момента получения такого заявления, они обязаны внести полученные сведения в течение одного рабочего дня с заверением с помощью электронной цифровой подписи.



Важно, что внесение данных происходит строго в хронологическом порядке. В ГФС должны согласовать указанную в заявлении сумму в течении 30 дней, а в отдельных случаях этот срок может быть продлен до 60 дней. По истечению срока произойдет автоматическое возмещение НДС.

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Запуск реестра важен для предпринимателей по ряду причин.

Во-первых, автоматическое возмещение НДС значительно упростит планирование затрат хозяйственной деятельности. Соблюдение четких сроков поможет бизнесу значительно быстрее получать дополнительные средства для своей деятельности.



Во-вторых, реестр практически исключает коррупционную составляющую. Ведь абсолютно все плательщики НДС, которые претендуют на возмещение, оказываются в равных условиях и подчиняются правилу живой очереди. Иными словами, быстрее отправил заявление - быстрее получил возмещение.

Еще один большой плюс - это возможность проверить стадию рассмотрения поданного заявления. Реестр постоянно дополняется новой информацией о поданном заявлении. В случае обжалования действий ГФС или Казначейства, данная информацию также будет внесена в реестр.

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Но реформирование процедуры возмещения НДС еще не закончено. Реестр будет работать в тестовом режиме около трех месяцев и уже подвергался воздействию со стороны. Неизвестные лица смогли полностью парализовать работу Центра сертификации ключей ГФС. Это фактически привело к полной остановке работы, поскольку любые действия уполномоченных лиц в реестре должны заверяться электронной цифровой подписью, а при перебоях работы Центра сертификации ключей это сделать невозможно.

Несмотря на маленький срок функционирования реестра, можно с уверенностью сказать, что данная система - огромный шаг вперед в процедуре возмещения НДС. И если реестр смогут защитить от внешнего вмешательства, бизнес действительно почувствует огромное облегчение.

Артем Моргун, младший юрист компании Investment Service Ukraine