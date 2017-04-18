Экономика Китая выросла на 7% в годовом выражении
Экономика Китая растет более быстрыми темпами, чем ожидалось. Как сообщает Deutsche Welle, в первом квартале 2017 года объем ВВП КНР увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В прошлом году экономика КНР выросла на 6,7% - это были худшие показатели за 26 лет. В последнем квартале 2016 года темпы роста экономики КНР, однако, увеличились до 6,8%. На нынешний год правительство в Пекине прогнозировало рост в объеме лишь около 6,5%.
"Ситуация оказалась более оптимистичной, чем ожидалось", - заявил профессор экономики Народного университета в Пекине Чжэн Чао Ю. Он объясняет это ростом глобального спроса, а также эффектом от инвестиций в инфраструктуру и других проектов оживления конъюнктуры. "Без этих стимулов рост экономики замедлился бы", - убежден профессор. По его словам, сейчас главной целью является предотвратить экономический спад.
Другие эксперты указывают на опасность для экономики КНР таких рисков, как рост задолженности, усиление напряженности на Корейском полуострове и неурегулированный торговый конфликт с США.
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