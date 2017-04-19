Кабмин распределил средства, конфискованные у коррупционеров

Правительство утвердило порядок распределения средств, конфискованных за коррупцию

Кабинет министров Украины утвердил порядок распределения в 2017 году конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решениям судов за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Об этом сообщает УНИАН.



Соответствующее постановление зачитал сегодня, 19 апреля, премьер-министр Владимир Гройсман среди тех, которые принимались без обсуждения.



Государственным бюджетом на текущий год предусмотрено около 11,6 млрд грн поступлений от конфискации по коррупционным правонарушениям. Их должны передать на финансирование сферы обороны и безопасности.



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