Официальные курсы банковских металлов на 20.04.2017

Нацбанк Украины установил на 20 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 342620,17 грн;

серебро - 4880,61 грн;

платина - 263852,76 грн;

палладий - 211350,08 грн.



Напомним, на 19 апреля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 343333,60 грн;

серебро - 4944,84 грн;

платина - 261738,35 грн;

палладий - 216638,82 грн.

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