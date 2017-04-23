МВФ: Повышение пенсионного возраста украинцев - критически важно

Директор европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что дефицит Пенсионного фонда Украины - второй по масштабам в мире

Повышение эффективного пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда. Об этом заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен, сообщает УНИАН.



Томсен уточнил, что поскольку это является важным элементом сокращения дефицита Пенсионного фонда Украины, являющегося вторым по размеру в мире по отношению к ВВП страны.



"Пенсии очень-очень низкие, их реальный размер был уменьшен инфляцией. Есть необходимость их увеличения, но это должно происходить параллельно с параметрическими изменениями в пенсионной системе, которые позволят восстановить финансовую жизнеспособность", - сказал представитель МВФ.



По его словам, пенсионная реформа была частью программы сотрудничества Украины и Фонда с самого ее начала и несколько раз откладывалась.



"Пенсионная реформа была частью программы с самого начала и откладывалась несколько раз. Украина имеет серьезные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что это второй по размеру дефицит пенсионного фонда в мире. Это комплексная проблема. В Украине очень большое количество пенсионеров по отношению к количеству людей, платящих взносы в пенсионный фонд, это соотношение 1 к 1", - подчеркнул Томсен.



Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Украина на 99% согласовала пенсионную реформу с миссией Международного валютного фонда. По его словам, соответствующий законопроект может быть внесен в Верховную Раду до 16 мая.



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