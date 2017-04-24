НБУ купил у банков $50 млн

Средневзвешенный курс по результатам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 26,6817 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) купил на валютном аукционе сегодня, 24 апреля, $49,97 млн.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты в сумме $56,3 млн по курсу от 26,67 грн/долл до 26,75 грн/долл.



Регулятор покупал валюту по курсу от 26,675 грн/долл до 26,69 грн/долл. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,6817 грн/долл, сообщает НБУ.



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