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МЭРТ анонсировало первые решения ВТО по торговым спорам с РФ

24.04.2017 15:36
В июне состоится заседание по ограничениям импорта украинского железнодорожного оборудования в РФ
Наталья Микольская

Министерство экономического развития и торговли ожидает первых решений Всемирной торговой организации в торговых спорах Украины с Россией во втором полугодии 2017-го. Об этом в интервью LIGA.net заявила замминистра экономики-торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"13 апреля мы подали во Всемирную торговую организацию (ВТО) нашу письменную позицию по железнодорожным вагонам и оборудованию (касательно ограничения украинского импорта - ред.). Первое заседание по этому делу запланировано на июль", - сказала Микольская. По ее словам, финальное решение по железнодорожному оборудованию ВТО может принять во втором полугодии 2017-го.

Помимо этого, Украина готовится к заседаниям по ограничению Россией транзита украинских товаров через свою территорию и импорта украинского продовольствия.

"Что касается транзита, то сейчас идет процесс создания панели по этому вопросу, отбираются арбитры. В споре по пищевой продукции у нас завершающая стадия сбора доказательств и финализация документа. Специфика этого дела в том, что там много групп товаров и по каждой нужна отдельная доказательная база. Как только мы отберем юридических советников, сможем войти в процесс обжалования действий РФ", - уточнила Микольская.

По словам торгпреда Украины, вопрос с транзитом товаров через территорию РФ МЭРТ постарается также решить в этом году, но процесс обжалования может растянуться и до 2018-го.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Российская Федерация, Экономика Украины: прогнозы и итоги, ВТО
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