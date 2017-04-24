МЭРТ анонсировало первые решения ВТО по торговым спорам с РФ

В июне состоится заседание по ограничениям импорта украинского железнодорожного оборудования в РФ

Министерство экономического развития и торговли ожидает первых решений Всемирной торговой организации в торговых спорах Украины с Россией во втором полугодии 2017-го. Об этом в интервью LIGA.net заявила замминистра экономики-торговый представитель Украины Наталья Микольская.



"13 апреля мы подали во Всемирную торговую организацию (ВТО) нашу письменную позицию по железнодорожным вагонам и оборудованию (касательно ограничения украинского импорта - ред.). Первое заседание по этому делу запланировано на июль", - сказала Микольская. По ее словам, финальное решение по железнодорожному оборудованию ВТО может принять во втором полугодии 2017-го.



Помимо этого, Украина готовится к заседаниям по ограничению Россией транзита украинских товаров через свою территорию и импорта украинского продовольствия.



"Что касается транзита, то сейчас идет процесс создания панели по этому вопросу, отбираются арбитры. В споре по пищевой продукции у нас завершающая стадия сбора доказательств и финализация документа. Специфика этого дела в том, что там много групп товаров и по каждой нужна отдельная доказательная база. Как только мы отберем юридических советников, сможем войти в процесс обжалования действий РФ", - уточнила Микольская.



По словам торгпреда Украины, вопрос с транзитом товаров через территорию РФ МЭРТ постарается также решить в этом году, но процесс обжалования может растянуться и до 2018-го.



Читайте также - Микольская: Ожидаем расширения торговых квот ЕС до июня



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.