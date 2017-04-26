Глава Dragon Capital назвал возможную причину обысков в компании

Обыски в Dragon Capital могли быть элементом давления в конфликте вокруг прав на ТРЦ Skymall

Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала назвал возможную причину обыска в компании сотрудниками Службы безопасности Украины.



"Я не знаю точно, но обыск может быть связан с событиями вокруг ТРЦ Skymall", - сказал он в комментарии LIGA.net.



По его словам, в начале обыска сотрудники СБУ вели себя очень агрессивно и хотели изъять всю компьютерную технику, но после того, как информация об этом стала публичной, смягчились.



Фиала также отметил, что в последнее время испытывает давление со стороны правоохранительных органов - прокуратуры и Государственной фискальной службы. По его словам, налоговики пытаются через суд доначислить ему налоговые обязательства за продажу недвижимости.



Служба безопасности Украины сегодня, 26 апреля, обыскала офис Dragon Capital. Как сообщила директор по маркетингу Dragon Capital Ольга Белобловская, в результате изъята часть техники. "Обыск проводился в рамках закона и приличия. Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию и на данный момент обыск вроде как завершен. Изымали не все компьютеры. Возвращаемся к работе", - добавила она.



Ранее Белобловская сообщила, что СБУ обыскивала компанию по разрешению суда на выемку компьютерной техники. "Речь идет о незаконном использовании программного обеспечения", - сказала она. Фиала заверил LIGA.net, что Dragon Capital использует только лицензионное программное обеспечение и здесь нет повода для опасений.



В начале мая прошлого года Лондонский международный арбитражный суд вынес финальное решение в разбирательстве Sky Mall. Согласно вердикту, все акции компании Assofit Holdings (владела ТРЦ через свою дочернюю компанию - Призма Бета) должны были до 5 июня бесплатно перейти от Stockman Interhold Андрея Адамовского в собственность Arricano Real Estate. Бенефициарами Arricano Real Estate являются эстонец Хиллар Тедер (65%) и Dragon Capital (35%).



Спор между совладельцами Sky Mall длится несколько лет. В 2009-м, чтобы достроить ТРЦ, Тедер позвал в проект Адамовского, который дал на него $40 млн, потребовав контрольный пакет. Тедер согласился, но с условием, что у него будет call-опцион (право выкупа) доли Адамовского. В 2010-м Адамовский отказался продавать свою долю, сославшись на то, что Тедер нарушил несколько условий договора.



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