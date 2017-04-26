Прибыльное дело. Нужен ли Украине налог на выведенный капитал

1. Зникає необхідність суцільного податкового контролю фінансового результату (відміна контролю доходів та витрат, платежи між платниками ПнВК не котролюються), спрощення адміністрування, зниження корупції

2. Перспектива зростання - зростає капіталізація компаній, що збільшує можливості для отримання зовнішнього кредитування та інвестицій

3. ПнВК (у порівнянні із ПнПП) є більш гнучким та комфортним для бізнесу у період кризи

4. ПнПП втратив фіскальну значимість, його частка, за даними НБУ по 2016 р., не перевищує 10% від податкових доходів бюджету (60,2 проти 650,8 млрд. грн. + переплати 18 млрд.)

5. Фіскальна перспектива - рівень податкових надходжень до бюджету будє поновлений та, можливо, навіть збільшений в середньостроковому періоді (3-4 роки)

6. Протекціонізм інвестицій та вирішення питання офшорів - інвестиції у країни не оподатковуються, у той час як інвестиції за кордон підлягають оподаткуванню ПнВК

7. ПнВК більш вигідний малому та середньому бізнесу, тому що доровартісні транскордонні схеми ухиляння від ПнПП по кішені лише великому бізнесу.

8. ПнВК - стимул для іноваційного переоснащення та оновлення основних засобів компаній, поштовх для розвитку бізнесу та відновлення економіки

9. Втручання держави у економіку підприємств стане меньшим, зростатиме рівень довіри між державою та платником