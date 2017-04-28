$1,5 млрд Януковича конфискованы и поступят в госбюджет - СНБО
Полтора миллиарда долларов США бывшего президента Украины Виктора Януковича и его команды по решению суда конфискованы и будут зачислены в госбюджет. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе секретаря СНБО Александра Турчинова.
"Полтора миллиарда долларов США, которые были арестованы на счетах Януковича и его команды, по решению суда должны быть переведены в государственный бюджет Украины", - сказано в сообщении.
Генеральный прокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов довели эту информацию до руководства Ощадбанка, и сейчас средства зачисляются на счета этого банка, сообщили в СНБО.
Напомним, 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала $1,42 млрд на счетах нерезидентских компании связанных с Януковичем и его командой.
Как сообщалось, в госбюджете на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров предусмотрены в сумме 10,5 млрд грн.
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