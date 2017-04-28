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$1,5 млрд Януковича конфискованы и поступят в госбюджет - СНБО

28.04.2017 10:51
По решению суда, средства, украденные предыдущей властью, уже зачисляются на счета государственного Ощадбанка

Полтора миллиарда долларов США бывшего президента Украины Виктора Януковича и его команды по решению суда конфискованы и будут зачислены в госбюджет. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе секретаря СНБО Александра Турчинова.

"Полтора миллиарда долларов США, которые были арестованы на счетах Януковича и его команды, по решению суда должны быть переведены в государственный бюджет Украины", - сказано в сообщении.

Генеральный прокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов довели эту информацию до руководства Ощадбанка, и сейчас средства зачисляются на счета этого банка, сообщили в СНБО.

Напомним, 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала $1,42 млрд на счетах нерезидентских компании связанных с Януковичем и его командой.

Как сообщалось, в госбюджете на 2017 год поступления от специальной конфискации средств коррупционеров предусмотрены в сумме 10,5 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Ощадбанк, Янукович Виктор, Госбюджет
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