Гройсман рассказал, когда могут вырасти пенсии

Премьер-министр Гройсман сообщил, что с 1 октября пенсии будут повышены

При проведении пенсионной реформы с 1 октября могут быть повышены пенсии. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман сегодня, 3 апреля, пишет Экономическая правда.



"...при проведении пенсионной реформы, которую будет предлагать правительство, я гарантирую, что мы с 1 октября достаточно качественно повысим пенсии украинцам", - сказал премьер.



Ранее Гройсман уже анонсировал изменения в пенсионную систему в 2017 году и увеличение пенсионных выплат.



Вице-премьер Павел Розенко заявлял, что украинцы смогут получать высокие пенсии лишь после введения трехуровневой пенсионной системы, а также при условии, что все работающие граждане начнут честно платить налоги.



Сегодня Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрит вопрос продолжения сотрудничества с Украиной. В меморандуме по программе расширенного финансирования EFF, помимо прочих, значился также вопрос пенсионной реформы. МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине



В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.