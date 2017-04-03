Гройсман рассказал, когда могут вырасти пенсии
При проведении пенсионной реформы с 1 октября могут быть повышены пенсии. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман сегодня, 3 апреля, пишет Экономическая правда.
"...при проведении пенсионной реформы, которую будет предлагать правительство, я гарантирую, что мы с 1 октября достаточно качественно повысим пенсии украинцам", - сказал премьер.
Ранее Гройсман уже анонсировал изменения в пенсионную систему в 2017 году и увеличение пенсионных выплат.
Вице-премьер Павел Розенко заявлял, что украинцы смогут получать высокие пенсии лишь после введения трехуровневой пенсионной системы, а также при условии, что все работающие граждане начнут честно платить налоги.
Сегодня Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрит вопрос продолжения сотрудничества с Украиной. В меморандуме по программе расширенного финансирования EFF, помимо прочих, значился также вопрос пенсионной реформы. МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине
В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.
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