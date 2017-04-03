 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.86  27.11   EUR:  28.58  29.10
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Гройсман рассказал, когда могут вырасти пенсии

03.04.2017 13:35
Премьер-министр Гройсман сообщил, что с 1 октября пенсии будут повышены
Владимир Гройсман

При проведении пенсионной реформы с 1 октября могут быть повышены пенсии. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман сегодня, 3 апреля, пишет Экономическая правда.

"...при проведении пенсионной реформы, которую будет предлагать правительство, я гарантирую, что мы с 1 октября достаточно качественно повысим пенсии украинцам", - сказал премьер.

Ранее Гройсман уже анонсировал изменения в пенсионную систему в 2017 году и увеличение пенсионных выплат.

Вице-премьер Павел Розенко заявлял, что украинцы смогут получать высокие пенсии лишь после введения трехуровневой пенсионной системы, а также при условии, что все работающие граждане начнут честно платить налоги.

Сегодня Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрит вопрос продолжения сотрудничества с Украиной. В меморандуме по программе расширенного финансирования EFF, помимо прочих, значился также вопрос пенсионной реформы. МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине

В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусморено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд. В сентябре 2016 года после годовой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего транша в размере $1 млрд.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Пенсия, Гройсман
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров