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В январе-феврале госбюджет был выполнен с профицитом

03.04.2017 18:06
Профицит бюджета за январь-февраль этого года составил 1,37 млрд грн
Фото: пресс-служба НБУ

Государственный бюджет Украины за январь-февраль выполнен с профицитом на уровне 1,37 млрд грн по сравнению с 2,4 млрд грн дефицита за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Министерство финансов на официальном сайте.

Доходы госбюджета в январе-феврале выросли в 1,6 раза - до 112,05 млрд грн, расходы - в 1,5 раза, до 110,58 млрд грн.

Сводный бюджет за январь-февраль выполнен с профицитом на уровне 17,98 млрд грн, что в 1,8 раза выше профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 9,87 млрд грн.

Доходы сводного бюджета за отчетный период выросли в 1,6 раза - до 142,31 млрд грн, расходы - в 1,5 раза, до 124,24 млрд грн.

Ранее сегодня Госказначейство вообщило, что бюджет в январе-марте получил 179,933 млрд грн доходов, что на 13,8% больше бюджетной росписи.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госбюджет
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