В январе-феврале госбюджет был выполнен с профицитом
Государственный бюджет Украины за январь-февраль выполнен с профицитом на уровне 1,37 млрд грн по сравнению с 2,4 млрд грн дефицита за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Министерство финансов на официальном сайте.
Доходы госбюджета в январе-феврале выросли в 1,6 раза - до 112,05 млрд грн, расходы - в 1,5 раза, до 110,58 млрд грн.
Сводный бюджет за январь-февраль выполнен с профицитом на уровне 17,98 млрд грн, что в 1,8 раза выше профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 9,87 млрд грн.
Доходы сводного бюджета за отчетный период выросли в 1,6 раза - до 142,31 млрд грн, расходы - в 1,5 раза, до 124,24 млрд грн.
Ранее сегодня Госказначейство вообщило, что бюджет в январе-марте получил 179,933 млрд грн доходов, что на 13,8% больше бюджетной росписи.
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